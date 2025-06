Tennis Sinner ai quarti di Parigi

Jannik Sinner continua la sua cavalcata trionfale al Roland Garros, dominando Rublev con un netto 3-0. Il giovane talento altoatesino, che si sta affermando come una delle stelle emergenti del tennis mondiale, affronterĂ nei quarti una sorpresa del torneo, mantenendo alta l'attenzione su di lui. In un periodo in cui il tennis sta vivendo una nuova era di protagonisti, Sinner rappresenta l'innovazione e l'energia che possono cambiare le sorti del gioco. Non perdere il prossimo capitolo!

22.36 Prosegue come un rullo compressore la marcia di Jannik Sinner sul rosso del Roland Garros. Agli ottavi di finale, l'altoatesino, grazie al quarto 3 set a zero consecutivo, ha travolto il russo Andrey Rublev, n.15 Atp: 61 63 64, in 2 ore e 2 minuti di gioco. Nei quarti, il numero 1 al Mondo se la vedrĂ con la vera sorpresa del torneo parigino, Alexander Bublik. Il 27enne kazako,attualmente n.62 del ranking Atp dopo aver battuto al 2° turno De Minaur (nona testa di serie), agli ottavi ha eliminato il n.5 Draper (57 63 62 64). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

