Tennis Simone Tartarini | Tra un anno la maturazione completa di Musetti lui è diverso dagli altri

Lorenzo Musetti, il talento emergente del tennis italiano, conquista i quarti di finale al Roland Garros 2025, battendo il danese Holger Rune. Questo giovane campione si distingue per la sua determinazione e il suo stile di gioco unico, promettendo un futuro radioso. Con la maturazione che sta per completarsi, Musetti potrebbe essere l'astro nascente del nostro tennis. La sua storia è solo all'inizio; preparatevi a seguirlo!

È solo una questione di tempo. Lorenzo Musetti sta ben figurando al Roland Garros 2025, secondo Slam della stagione dove ha già raggiunto un traguardo personale molto importante: l’accesso ai quarti di finale, impresa compiuta nella tarda serata di ieri, quando ha battuto in quattro set il danese Holger Rune per 7-5 3-6 6-3 6-2. Un grane orgoglio per il suo allenatore Simone Tartarini che, intercettato qualche ora prima del match dai microfoni di Supertennis, aveva già sottolineato lo stato di forma del suo allievo e il tipo di tattica incentrata sulle variazioni, poi chiave di volta nella sfida contro il danese: “ Sicuramente Lorenzo deve fare il suo – aveva detto Tartarini – cioè il suo tennis che è quello che dà più fastidio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennis, Simone Tartarini: “Tra un anno la maturazione completa di Musetti, lui è diverso dagli altri”

