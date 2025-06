Tennis Rochus attacca Nadal | Si è fatto un’iniezione in finale

Accuse pesanti rimbalzano nel mondo del tennis: Christophe Rochus accusa Rafa Nadal di aver fatto un'iniezione per migliorare le sue prestazioni in finale. Un tema scottante, quello della doping e dell'etica nello sport, che continua a far discutere e divide appassionati e critici. Ma la vera domanda è: fino a che punto si può spingere un atleta per raggiungere l'eccellenza? Scopri il lato oscuro di uno sport che affascina milioni.

Clamorose dichiarazioni dell’ex tennista belga Christophe Rochus contro Rafa Nadal: ai microfoni di Eurosport Francia, il 36 enne ritiratosi nel 2010, ha nuovamente gettato accuse pesanti contro il mancino di Manacor: “ Quando Nadal è rientrato negli spogliatoi zoppicava, poi incredibilmente tra terzo e quarto set ha ripreso a correre ed è stato nuovamente presente nel match – ha dichiarato Rochus durante la telecronaca della finale su Eurosport – si è chiaramente fatto un’iniziezione durante la sua uscita dal campo “. Parole dalle quali si sono però dissociati in molti, tra i quali Mahut, Mauresmo e Tsonga, non essendo la prima accusa infamante di Rochus nei confronti del campione spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennis, Rochus attacca Nadal: “Si è fatto un’iniezione in finale”

Approfondimenti da altre fonti

Tennis, Rochus attacca Nadal: “Si è fatto un’iniezione in finale”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Kyrgios, dopo Sinner attacca brutalmente anche Nadal: “Non voglio strisciare”

Lo riporta corrieredellosport.it: "Tornerei ora, ma non voglio solo partecipare. Murray e Nadal? Non voglio finire strisciando come loro". Nick Kyrgios continua a far discutere. L'ex tennista, spesso molto critico con Jannik ...