Tennis Ranking Atp | Seppi fuori dalla top 50

La recente classifica ATP segna un momento di svolta: Andreas Seppi esce dalla top 50, mentre il ritorno di Andy Murray nella top ten riaccende l'interesse attorno al tennis maschile. Con Djokovic, Federer e Nadal a dominare, la lotta per gli ultimi posti al Master di Londra si fa incandescente. La perseveranza di campioni come Murray dimostra che, nel tennis, ogni punto conta e ogni match può riscrivere la storia!

Stabiliti i primi 5 posti per il Master di fine anno a Londra, restano in corsa altri 3 posti: ritorna in corsa Murray che recupera un posto ed è di nuovo in top ten, mentre Nishikori ne perde uno ed è settimo. CLASSIFICA ATP – TOP TEN 1 Djokovic, Novak (SRB) 11,510 2 Federer, Roger (SUI) 9,080 3 Nadal, Rafael (ESP) 8,105 4 Wawrinka, Stan (SUI) 5,385 5 Ferrer, David (ESP) 4,585 6 Berdych, Tomas (CZE) 4,485 7 Nishikori, Kei (JPN) 4,355 8 Cilic, Marin (CRO) 4,105 9 Raonic, Milos (CAN) 3,840 10 Murray,Andy (GBR) 3,795 Tra gli italiani Seppi perde 4 posti ed esce dalla top 50. CLASSIFICA ATP – ITALIANI 19 Fognini, Fabio (ITA) 1,790 53 Seppi, Andreas (ITA) 835 73 Lorenzi, Paolo (ITA) 729 75 Bolelli, Simone (ITA) 717 150 Starace, Potito (ITA) 362 153 Vanni, Luca (ITA) 353 160 Volandri, Filippo (ITA) 334 166 Cecchinato, Marco (ITA) 324 180 Arnaboldi, Andrea (ITA) 287 182 Viola, Matteo (ITA) 286 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis Clicca qui per seguirci su Twitter Twitter @Giannoviello Gianluigi. 🔗 Leggi su Oasport.it