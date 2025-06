Tennis Musetti dopo la vittoria su Rune | L’ho scardinato nel 3 set Tiafoe? Lo conosco bene

Lorenzo Musetti ha fatto il salto di qualità al Roland Garros, battendo Holger Rune e conquistando i quarti di finale per la prima volta. Un traguardo che segna l'emergere di una nuova generazione di tennisti italiani, pronti a scrivere la loro storia. La chiave? Una mentalità vincente che scardina le avversità. Il futuro è luminoso e il sogno continua: chi sa dove ci porterà questa audace giovane promessa del tennis?

Un traguardo importante, figlio di una nuova mentalità. E la storia non è ancora finita. Nella tarda serata di Ieri Lorenzo Musetti ha staccato per la prima volta in carriera il pass ai quarti di finale del Roland Garros, battendo in quattro set l'ostico danese Holger Rune per 7-5 3-6 6-3 6-2 in tre ore e diciotto minuti di gioco. Una partita condotta con grande personalità quella dell'azzurro, particolarmente bravo a gestire mentalmente i momenti più delicati, come spiegato dal diretto interessato in occasione della conferenza stampa post match: " La chiave è stata crederci dal primo punto ed essere entrato con una mentalità positiva – ha detto "Muso" – Sapevo che quella di oggi sarebbe stata una partita difficile, però potevo portarla a casa perché mi sentivo bene.