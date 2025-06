Tennis Masters B Sofia | Pennetta in semifinale senza giocare

Flavia Pennetta conquista la semifinale del Masters B di Sofia senza nemmeno giocare, un evento raro nel tennis che mette in luce l’inafferrabile legge del ranking. La vittoria della spagnola Muguruza ha spianato la strada alla brindisina, sottolineando come ogni match possa rivelarsi decisivo. Ormai il tennis è un gioco di strategia e calcoli: chi avrà la meglio nell'attesissimo incontro contro la spagnola? La tensione è alle stelle!

Si è qualificata alle semifinali del Masters B di Sofia senza nemmeno scendere in campo: Flavia Pennetta avanza al penultimo atto del torneo bulgaro grazie alla vittoria della spagnola Sabine Muguruza sulla francese Alize Cornet in due set, liberando la strada alla brindisina per il miglior quoziente set. In semifinale la pugliese sfiderà la spagnola Carla Suarez Navarro, prima del gruppo Sredets; l’altra semifinale vedrà di fronte la Muguruza (imbattuta sinora ndr) e la tedesca Andrea Petkovic. Ininfluente la sfida andata in scena contro Karolina Pliskova (ripescata al posto dell’infortunata Makarova ndr), vinta comunque 6-1 6-3 dall’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennis, Masters B Sofia: Pennetta in semifinale senza giocare

