Tennis Masters 1000 Parigi | Djokovic e Raonic in finale

A Parigi, il Masters 1000 si prepara a regalare una finale da batticuore: Novak Djokovic e Milos Raonic si sfideranno per la conquista del titolo. Il serbo ha dominato Nishikori, mentre Raonic ha messo in mostra il suo potere di servizio. Questo incontro non è solo una partita, ma un confronto tra generazioni e stili di gioco, in un momento cruciale della stagione. Chi avrà la meglio? La tensione sale!

Saranno Novak Djokovic e Milos Raonic a disputare la finale nel Masters 1000 di Parigi Bercy: il serbo ha avuto la meglio del giapponese Nishokori in due set con un secco 6-2 6-3 in appena un’ora di gioco, approfittando della poca luciditĂ del nipponico, sfiancato dalla maratona vincente di ieri contro lo spagnolo Ferrer. Nell’altra semifinale il canadese Raonic ha fatto sua la maratona contro il ceco Berdych, favorito della vigilia e sconfitto per 6-3 3-6 7-5; nelle due ore circa di gioco, a decidere la sfida è stato il dodicesimo game, con Berdych che sul proprio turno di battuta, avanti 15-0, ha commesso due doppi falli consecutivi spianando la strada al successo di Raonic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennis, Masters 1000 Parigi: Djokovic e Raonic in finale

