Tennis Master Londra | Nadal in finale

Rafa Nadal fa il suo ingresso trionfale nella finale del Master ATP di Londra, superando il leggendario Roger Federer. Con il punteggio di 7-5, 6-3, il campione spagnolo conferma la sua straordinaria forma, mentre l'attesa cresce per scoprire chi sarà il suo avversario tra Wawrinka e Djokovic. Questo evento non è solo una celebrazione del tennis, ma un riflesso della resilienza sportiva in un anno così sfidante. Chi avrà la meglio?

Rafa Nadal è il primo finalista del Master Atp di fine stagione in corso di svolgimento a Londra: il mancino di Manacor ha battuto in semifinale lo svizzero Roger Federer con il punteggio di 75 63 ed attende adesso il vincente della sfida tra Wawrinka e Djokovic nell’altra semifinale in programma stasera. Dopo un primo set equilibrato, nel quale Nadal non sfrutta un break al nono gioco salvo poi chiudere la pratica al 12° game dopo un altro break sul 5-5, lo spagnolo va poi sul velluto nella seconda frazione strappando il servizio all’avversario sul 2-2 e conservando il break di vantaggio fino al nono ed ultimo gioco, chiuso con un altro break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennis, Master Londra: Nadal in finale

