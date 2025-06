Tennis Master Londra | Djokovic la rivincita su Rafa dopo un 2013 stregato

Novak Djokovic ha finalmente trovato la rivincita su Rafael Nadal, vincendo la finale del Master di Londra e chiudendo un capitolo iniziato nel 2013. Con un bilancio attuale di 22-17 a favore di Nadal, l’impresa del serbo acquista un significato speciale: una dimostrazione che il tennis è un viaggio ricco di alti e bassi, dove ogni vittoria racconta una storia di resilienza. Chi sarà il prossimo a scrivere un nuovo capitolo nella rivalità più emozionante del circuito?

Adesso il bilancio dei precedenti dice 22-17 per Nadal: nonostante la sconfitta nella finale del Master 2013, Djokovic resta sempre indietro nel computo degli scontri diretti con lo spagnolo, ma almeno è riuscito a pareggiare il conto dopo un 2013 che lo aveva visto sconfitto negli appuntamenti cruciali. Non inganni il 3-3 negli scontri 2013, Rafa ha infatti prevalso nelle gare decisive, trionfando nella semifinale del Roland Garros e nella finale degli Us Open.  Il serbo si è rifatto trionfando a Montecarlo, Pechino e ieri sera a Londra, ma sembra comunque ancora dietro Nadal, che anche quest'anno ha dimostrato – una volta risolti i problemi fisici – di essere degno dello scettro di numero uno al mondo.

