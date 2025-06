Tennis Master Atp Londra | Nadal-Djokovic a voi lo scettro!

Stasera, l'Arena O2 di Londra si trasformerà in un teatro dell'epica: Nadal e Djokovic, due leggende del tennis, si contenderanno il titolo di numero uno del mondo nel Master ATP. Questo incontro non è solo un match, ma una battaglia tra stili e storie, in un’annata che ha già regalato emozioni indimenticabili. Chi avrà la meglio? Preparatevi a vivere un confronto senza precedenti!

La finale prevista in partenza: non si smentisce nemmeno quest’anno il Master Atp di fine anno a Londra che questa sera alle 21 nell’Arena O2 vedrà di fronte Rafa Nadal e Novak Djokovic confrontarsi per guadagnare lo scettro di numero uno al mondo. Una sfida già vista su molte superfici quest’anno e che vede il mancino di Manacor nettamente favorito sul serbo ed avanti nei precedenti stagionali sia al Roland Garros in semifinale che agli Us Open nell’atto conclusivo. Entrambi imbattuti nella rassegna londinese, ma lo spagnolo ha perso un solo set nell’ininfluente gara contro Berdych, mentre Nole è capitolato tre volte nel girone preliminare contro Federer, Del Potro e Gasquet, ma ha battuto in due set Stanislas Wawrinka in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennis, Master Atp Londra: Nadal-Djokovic, a voi lo scettro!

