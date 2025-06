Tennis Impresa Boisson la n 361 Wta elimina Pegula n 3

Lois Boisson, il talento emergente del tennis francese, scrive una pagina di storia al Roland Garros! Eliminando nientemeno che Jessica Pegula, attuale numero 3 del mondo, la ventiduenne sta dimostrando che il futuro del tennis è nelle mani di nuovi volti audaci. In un periodo in cui le giovani promesse stanno sconvolgendo il panorama sportivo, la sua vittoria è un chiaro messaggio: il cambiamento è già qui!

Roma, 2 giu. (askanews) – Continua il sogno di Lois Boisson (WTA 361) al Roland Garros. Per la prima volta in campo sul centrale, la ventiduenne francese non ha tremato e negli ottavi di finale ha regolato in rimonta la più forte ed esperta Jessica Pegula (WTA 3) con il punteggio di 3-6 6-4 6-4. Dopo una frazione d’apertura in cui la statunitense ha fatto la differenza nel finale, la beniamina di casa è stata brava a non scoraggiarsi nella seconda dopo il primo break dell’avversaria. In quel momento ha posto le basi per il suo successo, dando vita ad un terzo set equilibrato e terminato dopo due game (nono e decimo) interminabili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it