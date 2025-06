Tennis | Errani-Vavassori in semifinale al Roland Garros! Forfait ai quarti per Nicholls-Pattern

Un colpo di scena al Roland Garros 2025! Sara Errani e Andrea Vavassori accedono alle semifinali del doppio misto grazie al forfait dell'accoppiata britannica Nicholls-Patten. In un torneo che celebra la resilienza degli atleti, questo evento sottolinea l’imprevedibilità del tennis, dove ogni match può riservare sorprese. Sarà interessante vedere come si muoveranno i nostri portacolori nel prossimo incontro: il sogno di vittoria è più vivo che mai!

Arriva una notizia importante dal Roland Garros 2025. Andrea Vavassori e Sara Errani hanno staccato automaticamente il pass per le semifinali del torneo di doppio misto a causa del ritiro del binomio formato dai britannici Olivia Nicholls ed Henry Patten. La notizia è arrivata poco fa, mentre i due giocatori erano impegnati in contemporanea, rispettivamente con Simone Bolelli e Jasmine Paolini, per il terzo turno del doppio maschile e femminile. Al momento non sono arrivate informazioni circa le ragioni che hanno portato al forfait dei due giocatori d'Oltremanica. Il match, da programma, sarebbe stato il quarto match del campo 14.

