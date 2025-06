Tennis a Djokovic il Master Atp di Londra

Novak Djokovic scrive un nuovo capitolo della sua leggenda nel tennis, trionfando nel Master ATP di Londra contro il rivale Rafa Nadal. Dopo aver interrotto una serie negativa che durava dal 2013, il serbo ha dimostrato una volta di più perché è considerato uno dei migliori di sempre. Con un inizio scoppiettante e grinta da vendere, Djokovic ha riportato l'equilibrio in una rivalità storica, sottolineando come il tennis continui a essere un palcoscenico di emozioni e

Novak Djokovic mette fine alla serie negativa contro Rafa Nadal nel 2013 e sconfigge lo spagnolo nella finale del Master Series di Londra. Il serbo parte subito forte nel primo set e vola sul 3-0, ma poi subisce il ritorno del mancino di Manacor che impatta sul 3-3. Dopo aver tenuto il servizio nel settimo gioco, Nole ottiene un altro break nell’ottavo game e tiene il servizio nel nono ed ultimo gioco del primo set che si chiude quindi sul 6-3. Il secondo set vede equilibrio fino al 1-1, poi Djokovic rimette la testa avanti e gestisce il break di vantaggio fino al 6-4 finale: per il serbo è la rivincita dopo le sconfitte del Roland Garros e degli Us Open. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennis, a Djokovic il Master Atp di Londra

