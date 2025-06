Telecamere in arrivo per incastrare chi getta la spazzatura dal balcone delle case popolari Aler a Brescia

A Brescia, la lotta contro l'inciviltà prende forma con l’installazione di telecamere ad alta risoluzione nelle case popolari Aler. Questa mossa non è solo un deterrente per chi getta rifiuti dal balcone, ma si inserisce in un trend più ampio: il miglioramento del decoro urbano e della qualità della vita. Un passo fondamentale verso città più pulite e sicure. Scopri come questa iniziativa sta cambiando le regole del gioco!

L'annuncio dell'ente regionale di residenza pubblica Aler, che gestisce le case popolari a Brescia. "Telecamere ad alta risoluzione per promuovere il decoro urbano e la sicurezza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Sicurezza: in arrivo 63 nuove telecamere per controllare le targhe dei mezzi che accedono in città - Per potenziare la sicurezza urbana, sono in arrivo 63 nuove telecamere per la lettura delle targhe dei veicoli in entrata in città.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Monreale le telecamere incastrano chi getta rifiuti illegalmente | tornano le multe. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Telecamere in arrivo per incastrare chi getta la spazzatura dal balcone delle case popolari Aler a Brescia

Riporta fanpage.it: All'interno di alcuni condomini di edilizia pubblica Aler a Brescia sono state installate delle nuove telecamere di videosorveglianza. Il motivo? Quello di fermare il lancio della spazzatura da ...

Nodo sicurezza, telecamere in arrivo

Secondo quotidianodipuglia.it: Una trentina di nuove telecamere, che saranno al servizio della polizia locale per la sicurezza urbana. Il Comune, infatti, ha chiesto di candidarsi ad ottenere i finanziamenti del “Fondo unico ...

In arrivo altre telecamere per migliorare la sicurezza

lanazione.it scrive: Intanto però non c’è alcuna certezza sulla tempistica di realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza, la cui progettazione è stata comunque ultimata In arrivo altre telecamere ...