Tasso fisso o variabile? Ogni scelta va bilanciata

Scegliere tra tasso fisso e variabile è una decisione cruciale in un contesto di tassi d'interesse in evoluzione. Domenico Colonna di Ing Italia sottolinea l'importanza di bilanciare sicurezza e opportunità: il tasso fisso offre stabilità, ma si rinuncia a potenziali risparmi. In un mercato in costante cambiamento, capire quale opzione si allinea meglio alle proprie esigenze finanziarie è fondamentale. Scopri di più su come orientarti in questa scelta strategica!

"IL TASSO FISSO è certamente meno rischioso del tasso variabile, perché garantisce la certezza della rata nel tempo, senza poter beneficiare tuttavia di una rata più leggera in caso di futuri ribassi". Parola di Domenico Colonna, responsabile mutui, protezione e canali distributivi di Ing Italia (nella foto in alto) che in questa intervista scatta una fotografia delle dinamiche e i trend in atto nel mercato dei finanziamenti destinati all’acquisto della casa. Dopo l’ennesima riduzione dei tassi da parte della Bce, molte famiglie italiane si pongono ancora di più l’interrogativo: meglio scegliere il tasso fisso o il variabile? "A nostro avviso, la risposta sta nel bilanciamento tra l’importo della rata che si è in grado di sostenere al momento dell’accensione del finanziamento e la fiducia che si ripone nella propria capacità di risparmio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Tasso fisso o variabile?. Ogni scelta va bilanciata"

