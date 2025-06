Tarquinia lido inaugurato il nuovo Bonita Beach Club

Inaugurato il Bonita Beach Club a Tarquinia Lido: un nuovo angolo di relax che si inserisce nel crescente trend di valorizzazione delle coste italiane. La cerimonia è stata una celebrazione di comunità , con la presenza dei soci e degli assessori comunali. Questo stabilimento promette non solo di offrire bagni rinfrescanti, ma anche un'esperienza unica per tutti coloro che cercano un'estate all'insegna del divertimento e della socialità . Non perderti il primo tuffo!

Taglio del nastro e primi bagni al "Bonita Beach Club" di Tarquinia. Ieri, primo giugno, la cerimonia d'inaugurazione per lo stabilimento comunale al lido. Presenti i soci Ilias Brodolini, Angelo Massone, Andrea Ortu, Matteo De Mutiis e Marco De Muttis e gli assessori comunali Sandro Celli e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Tarquinia lido, inaugurato il "nuovo" Bonita Beach Club

