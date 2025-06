TAPPE IN TAVOLA -GIRO D’ITALIA IN CUCINA

Con la chiusura del Giro d’Italia 2025, anche la rubrica “TAPPE IN TAVOLA - GIRO D’ITALIA IN CUCINA” si arricchisce di sapori e storie. Simon Yates conquista la maglia rosa, ma è il viaggio culinario che affascina: piatti tipici delle regioni attraversate raccontano l’Italia come mai prima. Scopri come ogni tappa non è solo fatica, ma un'esperienza gastronomica che celebra la nostra cultura. Un invito a gustare il Bel Pa

Si chiude la rubrica con l'ultima pedalata sulle strade italiane si chiude il Giro d'Italia 2025 e il trionfo è firmato Simon Yates, ciclista professionista nato a Bury (UK) il 7 agosto 1992. Classe, tenacia e intelligenza tattica, qualità che gli hanno cucito addosso la maglia rosa alla .

Leggi anche “TAPPE IN TAVOLA – GIRO D’ITALIA IN CUCINA” - Scopriamo il Giro d'Italia 2025 non solo attraverso le ruote, ma anche attraverso il palato! In ogni tappa, ci immergiamo nella cucina locale per svelare ricette tipiche, unendo fatica e gusto.

