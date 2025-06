Tappa alla Besurica per il prossimo Caffè con Katia

Mercoledì 4 giugno, non perdere l'occasione di incontrare la sindaca Tarasconi al bar pizzeria L'Undici nella pittoresca Besurica. Dalle 8 alle 9, potrai dialogare direttamente con lei e condividere idee e suggerimenti per migliorare la tua comunità. In un'epoca in cui la partecipazione attiva dei cittadini è più importante che mai, questo "Caffè con Katia" diventa un momento cruciale per far sentire la tua voce. Non mancare!