Tammy slaton svela il timore per l’operazione di rimozione della pelle dopo il suo aspetto

Tammy Slaton, star di “1000-Lb Sisters”, condivide le sue paure in vista dell’operazione di rimozione della pelle. Dopo aver conquistato una straordinaria perdita di oltre 500 libbre, ora deve affrontare il capitolo più delicato della sua trasformazione. In un contesto dove la body positivity e il benessere mentale sono al centro del dibattito, la sua storia mette in luce le sfide invisibili che molti affrontano dopo un cambiamento radicale. Come affronterà questa nuova battaglia?

Tammy Slaton di "1000-Lb Sisters" svela le sue paure riguardo all'intervento di rimozione della pelle. La storia di Tammy Slaton, protagonista della popolare serie televisiva "1000-Lb Sisters", si arricchisce di dettagli sulla sua esperienza post-intervento chirurgico. Dopo aver perso oltre 500 libbre, la sua priorità è ora sottoporsi a un'operazione di rimozione della pelle, ma non mancano le preoccupazioni legate a questa procedura. Le sfide emotive e fisiche dell'intervento di rimozione della pelle. In attesa dell'approvazione per l'operazione, Tammy ha condiviso alcuni dei suoi timori più profondi.

1,000-Lb Sisters’ Tammy Slaton Says She’s Lost 500 Pounds in 4 Years: ‘Can’t Believe I Did That’

Secondo usmagazine.com: Right now, I’m weighing in at 238.” Tammy also compared her weight loss to her sister, Amy Slaton, who dropped 176 pounds. “Everyone is telling me I look smaller than Amy,” Tammy mused.

Da people.com: Season 7 of TLC’s ‘1000-Lb. Sisters,' which stars Amy Slaton and Tammy Slaton, premieres on April 15 Lynsey Eidell is a contributing writer at PEOPLE. She has been working at PEOPLE since 2022.