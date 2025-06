Tajani | Buona Festa della Repubblica a tutti anche chi è lontano

In un momento in cui il mondo sembra sempre più diviso, il messaggio di Antonio Tajani risuona come un richiamo all'unità. La Festa della Repubblica non è solo una celebrazione, ma un'opportunità per riflettere sul legame che unisce gli italiani, ovunque si trovino. In un'epoca di distanze fisiche e culturali, la coesione nazionale diventa fondamentale. Festeggiare insieme, anche da lontano, è un gesto potente di appartenenza.

ROMA – “Buona Festa della Repubblica a tutti gli italiani, anche a coloro che sono lontani e vivono oltre i confini. Per tenere sempre vivo un sentimento di unità nazionale e coesione”. E’ quanto scrive il vice premier Antonio Tajani sul suo account ufficiale X. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Tajani: “Buona Festa della Repubblica a tutti, anche chi è lontano”

