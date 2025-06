Tah al Mondiale per Club con il Bayern Monaco? Il Bayer Leverkusen spara alto | chiesti 7 milioni

Jonathan Tah, nuovo colpo del Bayern Monaco, è pronto a brillare nel calcio europeo. Tuttavia, la sua partecipazione al Mondiale per Club è incerta: il Bayer Leverkusen chiede 7 milioni per liberarlo. Questo scenario evidenzia la crescente pressione economica sui club, dove ogni decisione può influenzare il mercato. Riuscirà il Bayern a trovare un accordo e far brillare il suo nuovo difensore sul palcoscenico mondiale? Segui la storia!

Dal 1° luglio Jonathan Tah sarà un giocatore del Bayern Monaco, che lo ha già annunciato ufficialmente. Ma al Mondiale per Club? Lì non è sicuro:. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

