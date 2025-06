Taglia la strada a una moto Positivo al test anti-droga

Un nuovo tragico incidente riporta alla ribalta la questione della sicurezza stradale. Ieri, un motociclista positivo al test anti-droga ha tagliato la strada, evocando ricordi dolorosi di un altro scontro mortale avvenuto quasi due anni fa. Questo fatto sottolinea l'urgenza di una maggiore attenzione sui comportamenti alla guida. Come possiamo garantire strade piĂą sicure per tutti? La prevenzione inizia ora.

Poco meno di due anni fa, l’8 settembre 2023, due auto si erano scontrate con una dinamica molto simile: nella carambola, una Chevrolet fuori controllo aveva travolto una coppia di coniugi fermi al semaforo, uccidendo la donna di 77 anni e ferendo gravemente il marito di 84. Ieri è andato in scena lo stesso copione, al medesimo incrocio di via Lorenteggio angolo via Inganni, ma per fortuna con conseguenze al momento meno drammatiche. Stando a una prima ricostruzione degli agenti del Radiomobile della polizia locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, la Mini Cooper guidata da un quarantatreenne originario di Catania, proveniente dalla periferia, ha sterzato a sinistra da via Lorenteggio per proseguire in via Inganni; il conducente, però, non si è accorto che proprio in quel momento stava arrivando dalla carreggiata opposta un sessantenne in sella a una Honda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Taglia la strada a una moto. Positivo al test anti-droga

