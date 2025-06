Tagli alla manutenzione stradale il video-appello di Valbonesi Pd sui social | Salvini torni indietro

In un contesto di crescente insoddisfazione per le condizioni delle strade italiane, il consigliere regionale Daniele Valbonesi lancia un accorato appello a Salvini, chiedendo di rivedere i tagli alla manutenzione stradale. Nel suo video, girato a Spinello, mette in luce gli effetti tangibili di queste scelte: buche e disagi che compromettono la sicurezza dei cittadini. Un tema che solleva interrogativi cruciali sulla nostra mobilità e qualità della vita. È ora di ascoltare!

"Salvini torni indietro sui tagli alla manutenzione straordinaria della viabilità provinciale": è questo è il senso dell'appello lanciato dal consigliere regionale Pd Daniele Valbonesi in un video, postato sui suoi social, dalla frazione di Spinello, che egli cita come esempio dei danni che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Tagli alla manutenzione stradale, il video-appello di Valbonesi (Pd) sui social: "Salvini torni indietro"

Leggi anche Viabilità , per la Pievaiola i primi 300mila euro. Mentre sulla manutenzione è scontro con il Governo: sei mlioni di tagli - La viabilità sulla Pievaiola attende da anni interventi fondamentali, con primi 300mila euro dedicati alle opere.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il balletto della manutenzione stradale: Salvini fa dietrofront sui tagli per il Ponte; Manutenzione strade provinciali, i tagli che preoccupano; Niente manutenzione stradale, servono fondi per il Ponte sullo Stretto; Tagli del 70% al Piano di manutenzione stradale: Gli Edili di Confapi Matera protestano. 🔗Se ne parla anche su altri siti

I tagli ai fondi per i lavori stradali preoccupano, SITEB lancia l'allarme: a rischio la sicurezza

msn.com scrive: Preoccupazione per la decisione del ministro Salvini di tagliare i fondi destinati alla manutenzione stradale Allarme sui rischi del taglio dei fondi per i lavori stradali ...

Allarme della Provincia per i tagli alla manutenzione stradale

Come scrive ascolinotizie.it: La Legge di Bilancio e il Milleproroghe hanno imposto tagli del 70% ai fondi sulla manutenzione delle strade provinciali. Le Marche passano da una dotazione di 20 milioni per il periodo 2025-2026 a ci ...

Tagli ai fondi per le manutenzioni stradali. L’appello degli operatori della filiera delle strade

Secondo msn.com: Solo qualche giorno il Mistro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini aveva confermato la volontà di tagliare del 70% i fondi destinati alla manutenzione delle arterie ...