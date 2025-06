Tacente | Uniti per Taranto | nasce la coalizione del cambiamento

A Taranto, una nuova era sta per iniziare! La coalizione "Uniti per Taranto" segna l'unione di forze civiche e del centrodestra per un futuro condiviso. Questo passo audace riflette un trend più ampio di collaborazione tra diverse anime politiche per affrontare le sfide della città. Un punto di interesse? La voglia di riscatto dei tarantini, sempre più protagonisti attivi del proprio destino! Sarà il cambiamento che aspettavamo?

Tarantini Time Quotidiano Ringrazio i coordinatori provinciali del centrodestra per aver realizzato un passo importante per il futuro della città: l’apparentamento tra le liste di ispirazione civica, moderata e il centrodestra che, insieme, hanno scelto di sostenere la mia candidatura a sindaco. Questa alleanza del cambiamento nasce dalla volontà comune di costruire una vera alternativa per la nostra città, dopo 18 anni di governi di centrosinistra che – pur cambiando volti e sigle – hanno rappresentato la stessa continuità politica e amministrativa. Taranto ha bisogno di un cambiamento autentico, concreto e soprattutto credibile, non come quello proposto da chi sta in politica da 30 anni cambiando partiti con la stessa frequenza di una storia su Instagram. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Tacente: “Uniti per Taranto: nasce la coalizione del cambiamento”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Taranto. Centro destra: “Uniti con Tacente Sindaco per il futuro della Città””; Ballottaggio Taranto, Centrodestra compatto su Tacente; Elezioni comunali 2025, risultati e spoglio in diretta | A Genova Salis vince al primo turno, anche Ravenna al centrosinistra. Schlein: «Destra vince sondaggi, noi le elezioni»; Elezioni comunali 2025, risultati in diretta: Salis nettamente avanti a Genova, il centrosinistra vince anche. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Taranto: il centro-destra appoggia Francesco Tacente al ballottaggio dell’ 8 e 9 giugno

Da trmtv.it: Il centrodestra si ricompatta a Taranto in vista del ballottaggio e sceglie di sostenere ufficialmente la candidatura di Checco Tacente. A comunicarlo sono stati i coordinatori regionali delle princip ...

Chi è Francesco Tacente, il cattolico che parte dalla Lega per riunificare il centrodestra

Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it: Avvocato, 42 anni, alla prima candidatura ha messo insieme una coalizione variegata ma ora deve convincere tutto lo schieramento ...

A Taranto il centrodestra sosterrà candidato sindaco Tacente

Secondo msn.com: I coordinatori regionali del centrodestra Roberto Marti (Lega), Marcello Gemmato (FDI), Mauro D'Attis (Fi), Luigi Morgante (Noi Moderati), e Gianfranco Chiarelli (Udc), annunciano l'apparentamento uff ...