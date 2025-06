Tacchinardi esalta Chiellini a cui dà un consiglio | Quando sei arrivato ho capito una cosa Fai capire questo alla squadra sin dai primi allenamenti

Alessio Tacchinardi lancia un messaggio chiaro a Giorgio Chiellini: trasmetti la tua mentalità vincente ai nuovi arrivi! Con il ritorno dell'ex capitano bianconero, la Juventus punta a riscoprire i valori che l’hanno resa grande. In un calcio sempre più frenetico, la leadership e l'unità sono più che mai fondamentali. Sarà interessante vedere come Chiellini saprà ispirare la nuova generazione di talenti. La sfida è aperta!

TACCHINARDI – « Grande Giorgio Chiellini complimenti per il nuovo incarico super meritato! Sei un figo in giacca e cravatta ma io ti preferisco come nella foto, un Gladiatore, forte, ambizioso, tostissimo, un leone che lasciava anche il sangue per la nostra Juve.

