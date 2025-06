Tabacco cresce la dipendenza dei giovanissimi dal policonsumo

Il policonsumo tra i giovanissimi è un fenomeno allarmante che merita attenzione. I nuovi prodotti del tabacco hanno conquistato quasi il 40% degli studenti delle superiori, vanificando i progressi fatti nella lotta al fumo tra gli adulti. Questa crescita non è solo una questione di salute, ma riflette un cambiamento culturale: come possiamo proteggere le nuove generazioni da questa dipendenza? È tempo di riflettere e agire.

“I nuovi prodotti che in questi anni hanno affiancato o sostituito le sigarette tradizionali, stanno facendo aumentare i consumatori tra i più giovani, con quasi il 40% degli studenti delle superiori che ne fa uso, e hanno di fatto annullato il trend in discesa che si vedeva nei fumatori adulti”. E’ quanto emerge dai dati diffusi nel corso di un convegno dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) in occasione del No Tabacco Day che si è celebrata il 31 maggio. Il cosiddetto ‘policonsumo’, sottolineano gli esperti, riguarda infatti la grande maggioranza dei 14-17enni che fumano e una quota sempre maggiore di adulti, con rischi crescenti per la salute. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Tabacco, cresce la dipendenza dei giovanissimi dal policonsumo

