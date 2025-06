Svolta sovranista in Polonia | Nawrocki è il nuovo presidente beffata la sinistra che aveva già cantato vittoria

Un cambiamento epocale scuote la Polonia: Karol Nawrocki, con il suo slogan “Polonia first”, riporta al centro della scena un sovranismo che si fa forte della narrativa trumpiana. La sconfitta di Rafal Trzaskowski, già pronto a festeggiare, mette in luce un trend globale: l’ascesa di movimenti conservatori che sfidano le aspettative della sinistra. La domanda sorge spontanea: sarà questo il nuovo vento politico che soffierà anche in Europa?

Con lo slogan mutuato dalla campagna elettorale di Donald Trump, “Polonia first”, Karol Nawrocki vince le presidenziali in Polonia dopo un testa a testa con il sindaco di Varsavia progressista Rafal Trzaskowski. Quest’ultimo, forzando la mano, si era già auto proclamato vincitore. Ma anche stavolta la sinistra, come sappiamo bene in Italia, aveva cantato vittoria troppo presto. Ribaltando tutti i sondaggi, il candidato sovranista ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Polonia con il 50,89% dei voti (10.606.628), mentre il suo rivale – il sindaco di Varsavia, Rafa? Trzaskowski – ha ottenuto il 49,11% (10. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Svolta sovranista in Polonia: Nawrocki è il nuovo presidente, beffata la sinistra (che aveva già cantato vittoria)

