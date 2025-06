Svolta sovranista in Polonia | eletto Nawrocki beffata la sinistra Meloni | condividiamo valori comuni

Il sovranismo avanza in Europa! Con l'elezione di Karol Nawrocki, la Polonia si affida a un futuro "Polonia first", relegando la sinistra a un secondo piano. Questo risultato non solo segna un cambio di rotta per Varsavia, ma riflette un trend crescente tra i Paesi europei che cercano di riaffermare identitĂ nazionali. Una lezione da cui anche Meloni e il nostro panorama politico possono trarre spunto: unitĂ sui valori comuni per vincere le sfide del presente.

Con lo slogan mutuato dalla campagna elettorale di Donald Trump, “Polonia first”, Karol Nawrocki  vince le presidenziali in Polonia dopo un testa a testa con il sindaco di Varsavia progressista Rafal Trzaskowski. Quest’ultimo, forzando la mano, si era giĂ auto proclamato vincitore. Ma anche stavolta la sinistra, come sappiamo bene in Italia, aveva cantato vittoria troppo presto. Ribaltando tutti i sondaggi, il candidato sovranista ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Polonia con il 50,89% dei voti (10.606.628), mentre il suo rivale – il sindaco di Varsavia, Rafa? Trzaskowski – ha ottenuto il 49,11% (10. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Svolta sovranista in Polonia: eletto Nawrocki, beffata la sinistra. Meloni: condividiamo valori comuni

