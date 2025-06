Svolta Milan un bomber per Allegri | affare da oltre 30 milioni

Il Milan si prepara a una vera e propria rivoluzione in attacco: oltre 30 milioni sul piatto per un bomber che possa fare la differenza. Con Allegri al timone, il club rossonero punta a rinvigorire la rosa e tornare protagonista in Serie A. L’entusiasmo dei tifosi è palpabile: un grande attaccante potrebbe ridare slancio a una squadra che cerca di riconquistare il trono del calcio italiano. La stagione si preannuncia elettrizzante!

In casa Milan si pensa al mercato e Igli Tare lavora in vista della prossima stagione. Occorre rinforzare l’attacco. Il Milan lavora alla prossima stagione per rinforzare la rosa e regalare al neo tecnico Massimiliano Allegri la miglior formazione possibile, specialmente per quel che riguarda l’attacco. L’avventura di Fonseca e Conceicao è stata abbastanza fallimentare e la società stavolta è consapevole che non può sbagliare. (Lapresse) TvPlay L’obiettivo di Tare è regalare giocatori forti in ogni reparto e di livello piuttosto alto per tornare almeno in Europa. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Svolta Milan, un bomber per Allegri: affare da oltre 30 milioni

