Sventato femminicidio Non sono un eroe | ho visto una donna aggredita e sono intervenuto

Mostafa Dawoud ha dimostrato che il coraggio non ha nazionalità. Intervenendo per fermare un’aggressione, ha acceso i riflettori su una realtà inquietante: la violenza di genere è un problema che riguarda tutti noi. In un'epoca in cui il rispetto e la solidarietà sono fondamentali, gesti come il suo possono ispirare un cambiamento. È ora di unirci per combattere insieme contro la violenza, perché ogni vita meritano di essere protetta.

"Io un eroe? No. Ho visto una donna aggredita, cos'altro avrei dovuto fare?". Mostafa Dawoud è un giovane di 26 anni, arrivato in Italia dall'Egitto poco più che bambino, tredici anni fa. Ma da qualche giorno, l'autolavaggio in cui lavora situato a Prato pochi metri dal parcheggio del Multiplex è.

