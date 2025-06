Suzuki ultima idea del Napoli

Il Napoli punta su Zion Suzuki, il talentuoso portiere giapponese che ha catturato l'attenzione per le sue straordinarie abilità tra i pali. A soli 22 anni, il giovane estremo difensore rappresenta non solo una promessa, ma un investimento strategico per alzare ulteriormente il livello della rosa partenopea. In un calcio sempre più globalizzato, scoprire e valorizzare giovani talenti diventa fondamentale per restare competitivi. Chi sarà il prossimo fenomeno a brillare sotto la maglia azzurra

C'è anche il Napoli sulle tracce di Zion Suzuki. Il 22enne giapponese è entrato nel mirino della società di DeLaurentiis per alzare il livello complessivo della rosa. Lo rivela il giornalista Matteo Moretto. "Un portiere che ha dimostrato grandi qualità in questa stagione, ha dimostrato di essere.

