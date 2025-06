Supplenza sostegno 2025 25 | la disponibilità alla conferma non preclude l’immissione a tempo indeterminato Pillole di QuestionTime

Nel recente question time di OrizzonteScuola TV, si è aperto un dibattito cruciale per i docenti di sostegno. Chiara Cozzetto ha messo in evidenza che la disponibilità alla conferma non ostacola le immissioni a tempo indeterminato, un punto fondamentale in un contesto educativo in continua evoluzione. Questa chiarificazione rappresenta un'opportunità per molti insegnanti, pronti a costruire un futuro più stabile nella professione. È il momento di informarsi e prepararsi!

Nel question time del 29 maggio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, è stata chiarita una questione significativa per molti docenti che si trovano nel passaggio tra incarichi annuali e immissioni in ruolo. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla compatibilità tra la disponibilità alla conferma nella medesima scuola posto sostegno e la partecipazione alle procedure di assunzione a tempo indeterminato. L'articolo Supplenza sostegno 202525: la disponibilità alla conferma non preclude l’immissione a tempo indeterminato. Pillole di QuestionTime . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche Docenti che hanno abbandonato nomina supplenza GPS sostegno potranno partecipare allo scorrimento di prima fascia per il ruolo? - Docenti che hanno abbandonato la nomina di supplenza GPS sostegno possono partecipare allo scorrimento di prima fascia per il ruolo.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conferma su supplenza sostegno 2025/26: entro quale data il docente deve dare la propria risposta?; Conferma dei supplenti su posto di sostegno, illustrate ai sindacati le istruzioni operative in via di emanazione; Supplenza sostegno 2025: conferma, orario e scadenze per i docenti; Mobilità 2025/26: posti disponibili per provincia e classe di concorso dopo gli esiti dei trasferimenti e passaggi [Elaborazione CISL Scuola]. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Supplenze 2025/26, domanda delle 150 preferenze: docenti che danno disponibilità alla continuità avranno la priorità. Pillole di QuestionTime

Come scrive orizzontescuola.it: Nel question time del 29 maggio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, è stato affrontato un tema cruciale per i docenti in attesa di incarico per l’anno scola ...

TFA Sostegno X ciclo 2025, nuovi requisiti e classi di concorso

Segnala informazionescuola.it: Il TFA sostegno 2025, giunto al suo X ciclo, è ormai alle porte. Secondo le indicazioni del Ministero, il percorso formativo dovrebbe partire entro la primavera del 2025, con l’obiettivo di concluders ...

Conferma sostegno: nell’a.s. 2025/26 il supplente potrebbe ottenere un contratto “migliorativo” rispetto a quello di quest’anno. Come avviene

Lo riporta orizzontescuola.it: Come funziona la conferma del supplente di sostegno per l'a.s. 2025/26? La fase inziale si completa oggi 31 maggio con la richiesta delle famiglie, cui segue la valutazione del GLO e la richiesta di a ...