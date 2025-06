Supermercati aperti il 2 giugno 2025 a Bologna e in Emilia-Romagna | la guida

Oggi, 2 giugno 2025, Bologna celebra la Festa della Repubblica e i supermercati sono aperti per chi è rimasto in città. In un'epoca in cui le abitudini di acquisto cambiano rapidamente, sapere dove trovare ciò che serve è fondamentale. Non lasciare che l'imprevisto rovini il tuo weekend! Scopri quali negozi saranno aperti e preparati a soddisfare ogni tua esigenza, dalla spesa quotidiana ai piccoli sfizi last minute.

Bologna, 2 giugno 2025 – Oggi si festeggia la Festa della Repubblica. I fortunati che non lavorano e hanno potuto prendersi libero il lungo weekend facendo ponte sono sicuramente fuori città. Chi è rimasto a casa, sia che lavori sia che riposi potrebbe aver bisogno di fare spesa o di acquistare un prodotto all'ultimo minuto. La domanda è la solita: è festa, i supermercati sono aperti? C'è una buona notizia: la maggior parte dei punti vendita delle grosse catene commerciali sarà aperta il 2 giugno. Sempre meglio però, prima di recarvisi, controllare il loro sito internet o fare una telefonata. Senza dimenticare poi, che in assenza dei centri commerciali, si possono sempre trovare aperti i negozi di quartiere per evenienze dell'ultimo minuto.

