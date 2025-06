Superman | un rumor su Supergirl anticipa un' evoluzione per Krypto nel nuovo DCU

Rivoluzionaria notizia dal mondo DC: Krypto, il fedele cane di Superman, si prepara a un’evoluzione sorprendente! Non più un semplice compagno, ma protagonista di una storyline che stravolgerà il nuovo universo cinematografico. Questo trend di dare voce e centralità ai personaggi secondari sta conquistando il pubblico, promettendo avventure emozionanti. Sarà Krypto il prossimo eroe da amare? Preparati a scoprire come il suo destino si intreccerà con quello di Supergirl!

Secondo alcune indiscrezioni, il super-cane Krypto sarà protagonista di una storyline più ampia, destinata a proseguire anche dopo Superman. Krypto, il celebre cane kryptoniano, non sarà soltanto una presenza affettuosa in Superman, ma potrebbe diventare una figura centrale nel nuovo universo cinematografico DC. Secondo nuove indiscrezioni, il personaggio avrà una storyline estesa che si svilupperà ben oltre il film di debutto, trovando ampio spazio in Supergirl: Woman of Tomorrow, prossimo capitolo del DCU guidato da James Gunn. Un'indiscrezione condivisa dal noto scooper MyTimeToShineH anticipa che Krypto avrà un ruolo importante accanto a Kara Zor-El e che sarà protagonista anche di momenti toccanti legati al suo passato su Krypton.

