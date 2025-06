Superman | James Gunn svela perché si è ispirato a Godzilla Minus One

James Gunn ha appena svelato un interessante legame tra Superman e Godzilla Minus One, rivelando come il gigante giapponese abbia influenzato la sua visione del supereroe. Questo incrocio tra due icone della cultura pop riflette un trend crescente di rielaborazione e innovazione nel cinema moderno. Preparati a un Superman che non è solo un eroe, ma un simbolo di resilienza in un mondo in continua evoluzione!

James Gunn è regista e sceneggiatore del ritorno di Superman sul grande schermo e, in una nuova intervista, ha rivelato che tra le sue fonti di ispirazione c'è anche Godzilla Minus One, uno dei film campioni di incasso degli ultimi anni. Il progetto tratto dai fumetti della DC con star David Corenswet arriverà nei cinema italiani il 9 luglio e racconterà una nuova versione della storia di Clark Kent. Godzilla Minus One come fonte di ispirazione Rispondendo alle domande del magazine giapponese CinemaToday, James Gunn ha ora rivelato di essere rimasto particolarmente colpito da un elemento di Godzilla Minus One.

