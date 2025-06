Supercoppa dei rioni si sfidano i trionfatori dell’edizione 2024

Mercoledì 4 giugno, Montale si trasformerà nell'epicentro della rivalità sportiva con la Supercoppa dei Rioni 2025. Le squadre trionfatrici del 2024 – Pantera, Popolesco e Ugna – si sfideranno in un entusiasmante minitorneo a tre. Questo evento non è solo una celebrazione del calcio locale, ma rappresenta anche un momento di unità per le comunità. Chi conquisterà il titolo e porterà a casa la gloria? Non perdere l’occasione

Mercoledì prossimo 4 giugno si disputa a Montale la Supercoppa dei rioni 2025, un minitorneo a tre in cui si affronteranno le squadre vincenti dei tornei dei rioni di Montale, Montemurlo e Quarrata nell’edizione scorsa del 2024, vale a dire la Pantera per Quarrata, Popolesco per Montemurlo e Ugna per Montale. La competizione si svolgerà allo stadio comunale Silvano Barni a partire dalle ore 20.30, quando si affronteranno Pantera di Quarrata e Ugna di Montale nel primo dei tre incontri di 40 minuti ciascuno. Si proseguirà alle ore 21.30 con la partita tra il rione Popolesco di Montemurlo con la perdente tra Ugna e Pantera e successivamente, alle ore 22. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Supercoppa dei rioni, si sfidano i trionfatori dell’edizione 2024

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Supercoppa dei rioni, si sfidano i trionfatori dell’edizione 2024. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Supercoppa dei rioni, si sfidano i trionfatori dell’edizione 2024

lanazione.it scrive: Mercoledì prossimo 4 giugno si disputa a Montale la Supercoppa dei rioni 2025, un minitorneo a tre in cui si affronteranno le squadre vincenti dei tornei dei rioni di Montale, Montemurlo e Quarrata ...