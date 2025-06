Supercoppa al Catania Beach Soccer | rimonta show nel derby dell’Etna e 17 trofeo in bacheca

Il Catania Beach Soccer non smette di sorprendere! Con una rimonta da applausi nel derby dell’Etna, il club rossazzurro conquista la sua ottava Supercoppa di Lega, portando il bottino a 17 trofei. Questo successo non solo celebra la resilienza della squadra, ma accende i riflettori su un movimento in crescita: il beach soccer sta conquistando sempre più fan, confermando l’amore per lo sport e la passione per il nostro territorio. Un trionfo che fa sognare!

Ancora un trionfo per la Domusbet.tv Catania Beach Soccer, che conquista l’ottava Supercoppa di Lega (su tredici finali disputate), portando a 17 il totale dei trofei vinti: un palmarès che conferma il club rossazzurro come il più titolato d’Italia. Nel derby dell’Etna contro la We Beach. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Supercoppa al Catania Beach Soccer: rimonta show nel derby dell’Etna e 17° trofeo in bacheca

Approfondimenti da altre fonti

Alghero apre la stagione del Beach Soccer italiano: dal 30 maggio al 2 giugno Serie A e finale di Supercoppa.; Catania Beach Soccer, tris di vittorie: battuto anche il Cagliari per 4-2; Beach soccer, presentata la tappa di Alghero di Serie A e Supercoppa Q8; Campionato e Supercoppa di Lega, Alghero apre la stagione del Beach Soccer nazionale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Supercoppa al Catania Beach Soccer: rimonta show nel derby dell’Etna e 17° trofeo in bacheca

Scrive cataniatoday.it: Una vittoria di squadra, ma anche di carattere, che consegna alla Domusbet.tv Catania Beach Soccer un altro trofeo, suggellando un avvio di stagione perfetto e facendo sognare ancora una volta tutta l ...

Catania Beach Soccer, tris di vittorie: battuto anche il Cagliari per 4-2

Segnala cataniatoday.it: Il Catania BS sale a 9 punti, in vetta alla classifica insieme a Napoli e Sambenedettese. Ora testa alla Supercoppa: oggi alle ore 17, in diretta su Sky Sport, andrà in scena un derby che mette in pal ...

Beach Soccer ad Alghero, mercoledì la presentazione

Lo riporta algheroeco.com: Campionato e Supercoppa di Lega, Alghero apre la stagione del Beach Soccer nazionale con due grandi eventi in programma nella Beach Arena di San Giovanni. La ...