Super Sinner supera Rublev in 3 set e trova Bublik ai quarti Avanti anche Errani-Paolini

Sinner continua a sorprendere: dopo aver superato Rublev in tre set, il giovane talento italiano è pronto a sfidare Bublik ai quarti. Ma non è solo lui a brillare: Errani e Paolini avanzano con determinazione. E mentre Djokovic si prepara a incrociare Zverev, la rivelazione Boisson fa tremare il ranking eliminando la n. 3 Pagula. Domani gli appassionati aspettano con ansia Musetti contro Tiafoe! La stagione tennistica è in pieno fermento!

Djokovic vince e trova Zverev. La rivelazione Boisson, n. 361, elimina la n.3 del ranking mondiale, Pagula. Domani Musetti contro Tiafoe.

Leggi anche Sinner rimonta Paul e vola in finale agli Internazionali, super sfida con Alcaraz che ha battuto Musetti - Jannik Sinner supera Tommy Paul in una straordinaria rimonta e conquista la finale degli Internazionali d’Italia 2025.

Sinner travolge Rublev e vola ai quarti del Roland Garros - Il match

Da msn.com: Oggi, lunedì 2 giugno, Jannik Sinner affronta Andrey Rublev agli ottavi del Roland Garros. Segui il match in diretta ...

Roland Garros, Sinner rullo compressore: elimina Rublev in tre set e va ai quarti

Secondo msn.com: Il tennista azzurro vince in tre parziali, contro un russo in crescendo ma non a sufficienza per domare il numero uno al mondo ...

Diretta Live Sinner-Rublev ottavi di finale Roland Garros: Jannik avanti di due set

Riporta sport.virgilio.it: Diretta Live del match tra Jannik Sinner e Rublev, match valevole per gli ottavi di finale del Roland Garros 2025.