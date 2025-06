Super Musetti al Roland Garros | batte Rune in quattro set e vola ai quarti

Lorenzo Musetti conquista Parigi con una prestazione straordinaria, superando Holger Rune e regalando all'Italia un motivo in più per sognare. Questo trionfo non è solo una vittoria personale, ma rappresenta l'emergere di una nuova generazione di tennisti che sta cambiando il volto del tennis mondiale. La sfida con Tiafoe promette scintille: chi avrà la meglio in questa battaglia tra talenti? Non perdere il prossimo capitolo di questa storia!

Parigi, 1 giugno 2025 - All'alba della mezzanotte, Lorenzo Musetti si qualifica ai quarti di finale del Roland Garros. La lunga battaglia contro Holger Rune, mai sconfitto in carriera prima di oggi, consegna al tennista azzurro la sfida che vale la semifinale contro l'americano Francis Tiafoe, che ha sconfitto Altmaier in tre set. Oltre tre ore di gioco e quattro set per sconfiggere il danese, sempre ostico e sempre lottatore, ma il tennis celestiale di Musetti non ha lasciato scampo. Comandando di diritto e col servizio, poi sfondando col rovescio, Lorenzo ha trovato la chiave di volta per accedere ai quarti per 7-5 3-6 6-3 6-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Super Musetti al Roland Garros: batte Rune in quattro set e vola ai quarti

Jannik Sinner supera Tommy Paul in una straordinaria rimonta e conquista la finale degli Internazionali d'Italia 2025.

