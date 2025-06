Suor Maria Laura Mainetti uccisa per noia da tre ragazzine 25 anni fa | la trappola la pista satanica e la nuova vita delle assassine

25 anni fa, la tragica morte di suor Maria Laura Mainetti ha scosso l'Italia, rivelando una realtà inquietante: tre adolescenti l'hanno uccisa per noia, in un contesto che intreccia gioventù e oscurità. Oggi, mentre due delle assassine hanno ricostruito le loro vite, la storia invita a riflettere su come il male possa annidarsi anche nei cuori più giovani. Un racconto di redenzione e ombre che continua a far discutere!

Sono passati 25 anni da quella vicenda, ma nonostante il tempo che scorre, è una storia che non smette di sconvolgere. Suor Maria Laura Mainetti, ora beata, aveva quasi 61 anni quando. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Suor Maria Laura Mainetti uccisa "per noia" da tre ragazzine 25 anni fa: la trappola, la pista satanica e la nuova vita delle assassine

