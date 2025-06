sull acqua un altro nulla di fatto

L’assemblea dell’Aato 3 si è conclusa con un’altra fumata nera sulla gestione del servizio idrico. Un tema cruciale, che tocca la vita di tutti noi e mette in luce l’incapacità di affrontare problemi di fondamentale importanza. La creazione di una società unica per la gestione dell'acqua è più di una semplice questione burocratica: rappresenta un'opportunità per garantire risorse vitali alle future generazioni. Ma chi avrà il coraggio di prendere decisioni concrete?

"L’ultima assemblea dell’Aato 3 si è chiusa, ancora una volta, con un nulla di fatto. I nodi inerenti alla costituzione della società unica a cui affidare il mantenimento del servizio idrico in mani pubbliche non sono sciolti. È ormai chiaro a tutti che, al di là dei proclami, non c’è una reale volontà di venire a capo di una questione così importante per tutti i cittadini". È quanto sostiene Sandro Bisonni, co portavoce provinciale di Alleanza Verdi Sinistra, che sottolinea l’ennesimo rinvio. "Nessuno intende sottovalutare le reali difficoltà di un percorso complesso da svolgere in tempi strettissimi – prosegue - ma proprio per questo l’impegno e la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti dovrebbero essere massimi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it