Successo e partecipazione per il Concorso Internazionale Musica Mundi a Taranto

Il Concorso Internazionale "Musica Mundi" illumina Taranto con una nona edizione ricca di talento e partecipazione! Questa manifestazione, che celebra la musica come linguaggio universale, non solo promuove artisti emergenti, ma sottolinea anche l'importanza della cultura nella rinascita delle città. Un'opportunità imperdibile per scoprire nuovi talenti e per riflettere sul potere della musica di unire le persone. Non perdere l'occasione di immergerti in questo mondo sonoro!

Tarantini Time Quotidiano Si è svolta la scorsa settimana, nella splendida cornice del Salone di Rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale di Taranto, la nona edizione del Concorso Musicale Internazionale “Musica Mundi”, appuntamento ormai consolidato nel panorama musicale nazionale, dedicato a musicisti di ogni età e livello. Anche quest’anno la manifestazione ha registrato numeri importanti: oltre 150 candidati si sono esibiti nel corso delle giornate del concorso, suddivisi per categorie e strumenti, con partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia. Un segnale forte, che conferma la centralità del progetto nel promuovere il talento musicale giovanile e la cultura artistica nel territorio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Successo e partecipazione per il Concorso Internazionale “Musica Mundi” a Taranto

