Successo a Teheran per la messa in scena dell' opera di Shakespeare in versione audace

Teheran si colora di audacia con l’innovativa reinterpretazione del "Re Lear" da parte della regista Elika Abdolrazzaghi. Questa versione rock e luminosa non solo riporta in vita il classico shakespeariano, ma segna anche un trend in crescita: il teatro che sfida le convenzioni per attrarre le nuove generazioni. In un contesto di tensioni culturali, il potere dell’arte emerge come un faro di speranza e creatività. Riscopriamo il teatro!

L a regista iraniana Elika Abdolrazzaghi sta dando nuova vita al Re Lear di Shakespeare con un’audace messa in scena a Teheran, intrisa di musica rock e luci abbaglianti, per attrarre un pubblico più giovane. Leggi anche › Festival di Cannes 2025: con “A Simple Accident” il regista iraniano Jafar Panahi vince la Palma d’oro Nonostante le tensioni politiche in corso tra Teheran e le capitali occidentali, in particolare il Regno Unito, molte opere straniere continuano ad arrivare sui palcoscenici iraniani, dove la legge sul copyright non è ufficialmente riconosciuta. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Il “Re Lear” diventa rock con la regista iraniana Elika Abdolrazzaghi iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Successo a Teheran per la messa in scena dell'opera di Shakespeare in versione audace

Se ne parla anche su altri siti

Re Lear rivisto in versione rock da una regista iraniana; Re Lear rivisto in versione rock da una regista iraniana; Re Lear rivisto in versione rock da una regista iraniana. 🔗Cosa riportano altre fonti

"Re Lear" rivisto in versione rock da una regista iraniana

Si legge su msn.com: Successo a Teheran per la messa in scena dell'opera di Shakespeare di Elika Abdolrazzaghi Il trucco del rinvaso: ecco come ti fregano quando ordini vino al ristorante Clint Eastwood ha recitato in uno ...

Successo italo-iraniano a Teheran per spettacolo su Isis

ansa.it scrive: TEHERAN - Successo a Teheran per “La Fattoria degli ... Lo spettacolo, in concorso al Fajr International Film Festival, è andato in scena in due repliche già da tempo ‘sold out’.