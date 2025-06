Su Rai 5 in onda Bruce Springsteen | Born To Rock

Martedì 3 giugno alle 23.20 su Rai 5, non perdere "Bruce Springsteen: Born To Rock". Scopri la straordinaria carriera di «The Boss», un'icona che ha segnato la musica rock americana e la cultura popolare. Un viaggio tra note e storie che ci ricorda quanto la musica possa unire le generazioni. Preparati a rivivere il potere di un artista che ha trasformato il palcoscenico in un manifesto di libertà e protesta!

ROMA – «The Boss», come è sempre stato soprannominato, è uno degli artisti più conosciuti e rappresentativi della scena rock americana. Il documentario musicale “Bruce Springsteen: Born To Rock” – in onda martedì 3 giugno alle 23.20 su Rai 5 – va alla scoperta dell’incredibile carriera di Bruce Springsteen, dal Jersey Shore agli stadi sold . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Su Rai 5 in onda “Bruce Springsteen: Born To Rock”

