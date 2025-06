Su Paramount+ è arrivato un grandissimo esponente del found footage!

Cloverfield, il capolavoro che ha ridefinito il found footage, è finalmente sbarcato su Paramount+. Questo film del 2008 non è solo un thriller mozzafiato, ma un simbolo di come la narrazione visiva possa innovarsi. Con l'epica invasione di New York come sfondo, riscoprire Cloverfield significa immergersi in un'esperienza unica che continua a influenzare il cinema contemporaneo. Sei pronto a rivivere il brivido?