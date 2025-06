Studi legali d’eccellenza | quattro realtà palermitane tra le migliori d’Italia

Palermo si conferma un polo giuridico di eccellenza: quattro studi legali della città sono stati inseriti nella classifica 2025 del Sole 24 Ore, dedicata ai migliori d’Italia. Questa notizia non solo celebra il talento locale, ma riflette un trend crescente di qualità e specializzazione nel settore legale. Scopri quali realtà stanno facendo la differenza in un panorama competitivo e in continua evoluzione!

Palermo brilla nella classifica 2025 degli studi legali d’eccellenza: quattro realtà palermitane tra le migliori d’Italia. Lo dice il Sole 24 Ore che anche quest'anno (in collaborazione con l’istituto di ricerca Statista) ha stilato la lista dei migliori studi legali del Paese, che hanno ricevuto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Studi legali d’eccellenza: quattro realtà palermitane tra le migliori d’Italia

Leggi anche Perquisizioni e sequestri della Guardia di finanza: coinvolti anche studi legali e strutture sanitarie - La Guardia di Finanza ha avviato perquisizioni e sequestri a Brindisi e Taranto, coinvolgendo studi legali e strutture sanitarie.

Se ne parla anche su altri siti

Napoli, “Di Fiore Nunziato Avvocati Tributaristi” si conferma studio legale dell’anno per Il Sole 24 Ore; Lo studio legale AGA nella classifica degli studi legali dell’anno 2025 de “Il Sole 24 Ore” (VIDEO); Diritto del lavoro, lo studio legale vastese Di Risio vince il premio Le Fonti Awards: è il migliore del 2025; Avvocati: promozioni e assunzioni, nomine e incarichi, ingressi e aperture. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Studi legali di eccellenza, ultimi giorni per le segnalazioni dell’indagine 2024

Secondo ilsole24ore.com: Ultimi giorni per l’indagine sugli studi legali di eccellenza. Fino al 31 gennaio prossimo sarà possibile inviare le proprie segnalazioni di studi legali che si sono distinti in un particolare ...

Studi legali di eccellenza del 2023, rush finale per aderire all’indagine

Lo riporta ilsole24ore.com: Ultime ore per aderire all'indagine sugli studi legali di eccellenza del 2023. Scade, infatti, venerdì 13 gennaio il termine per inviare alla società di indagine statistiche Statista le ...

Studi legali, grande è bello. Anno d’oro per gli affari

Secondo repubblica.it: I colossi della consulenza hanno saputo imporsi nel business. Le operazioni di private equity hanno tirato il fatturato, ma ora si frena ...