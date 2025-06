Studenti cercano l’ispirazione artistica nelle melagrane di Masseria Fruttirossi

Gli studenti del Liceo Artistico “Calò” di Taranto hanno trovato l'ispirazione nelle melagrane di Masseria Fruttirossi, un viaggio che unisce arte e natura. Questa esperienza non è solo un incontro con la bellezza dei frutti pugliesi, ma un'opportunità per riflettere su come il patrimonio locale possa alimentare la creatività giovanile. In un periodo in cui l’autenticità è sempre più ricercata, la connessione tra arte e agricoltura si rivela fondamentale.

La natura e i prodotti del territorio come fonte di ispirazione artistica. È con questo obiettivo che gli studenti delle classi IV H e IV L del Liceo artistico "Calò", sede di Taranto, hanno concluso l'anno scolastico, visitando Masseria Fruttirossi a Castellaneta Marina, in Puglia, l'azienda principale produttore italiano di melagrana. L'iniziativa, senz'altro fuori dall'ordinario, di condurre in un'azienda agrotech allievi che in futuro diventeranno artisti, artigiani, orafi, pittori, visual designer, è nata nell'ambito delle attività dell'ITS Turismo Puglia.

