Studente maggiorenne prende 2 nel compito in classe e minaccia la docente | denunciato

In un contesto scolastico sempre più teso, un episodio di violenza verbale scuote Lanciano. Uno studente maggiorenne, deluso da un 2 in classe, ha minacciato la docente, sottolineando un problema che va oltre la singola situazione: la gestione delle emozioni nella crescita. Questo fatto mette in luce l'importanza di supporti educativi adeguati per affrontare le sfide dell'età adolescenziale e promuovere il dialogo anziché l'aggressività.

Grave episodio verbale si è verificato venerdì scorso in un istituto scolastico di Lanciano, in provincia di Chieti. Così come segnala Il Centro, uno studente appena maggiorenne ha reagito con aggressività alla consegna di una verifica insufficiente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

