studentato e drop in no a decisioni imposte

Sabato, presso la Palazzina Pucci, si è svolta un’ assemblea pubblica che ha visto una partecipazione vivace e preoccupata dei residenti del quartiere Sacca. Al centro del dibattito, le ricadute sulla sicurezza e sulla qualità della vita legate alla realizzazione di un nuovo studentato ( Campus X ) e alla presenza del servizio drop-in del Ceis, dedicato a persone con dipendenze. A riferirlo è Manuela Spaggiari, presidente provinciale di Noi Moderati, la quale riferisce come la stessa assessora Maletti avrebbe espresso perplessità su Campus X. "L’assemblea – prosegue Spaggiari – ha rappresentato un punto di rottura per molti cittadini che hanno definito la scelta di aprire il drop-in la goccia che ha fatto traboccare il vaso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it