Stroppa il mago di Mulazzano | storia e filosofia dell' uomo che sa dominare la B

Stroppa, il "mago di Mulazzano", è l'allenatore che ha trasformato il calcio in un'opera d'arte. Con la sua saggezza, ha saputo unire la filosofia del gioco a strategie vincenti, facendo di ogni promozione un capolavoro. L'ultimo successo a Cremona è solo l'ultimo tassello di un puzzle ricco di ispirazioni da leggende come Zeman e Sacchi. Scopri come la sua visione possa cambiare il destino delle squadre!

Incantava coi piedi, in panchina è diventato esperto di promozioni come nessuno. Cremona il suo ultimo capolavoro: Zeman, Sacchi, Zoff, Capello, Simoni, Scoglio, Liedholm, li ha avuti tutti, e da tutti ha preso qualcosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stroppa, il mago di Mulazzano: storia e filosofia dell'uomo che sa dominare la B

